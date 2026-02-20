Localizan los cuerpos de cuatro personas dentro de un vehículo

Los hombres presentaban heridas de arma de fuego y al arribo de las autoridades confirmaron que no tenían signos vitales.
En la madrugada de este viernes 20 de febrero se reportó el hallazgo de cuatro personas fallecidas dentro de un vehículo tipo sedan.
El hallazgo se dio luego que de forma anónima alertaran a los Bomberos Municipales Departamentales sobre cuatro personas que se mantenían inconscientes dentro de un automóvil, al llegar al lugar se verificó que los cuatro hombres carecían de signos vitales y que presentaban heridas de arma de fuego.
El vehículo estaba parqueado a un costado del kilómetro 22 de la ruta al Pacifico, tres personas se encontraban en la parte trasera y una en los asientos delanteros. Al lugar se presentaron agentes de la PNC para acordonar el área en espera del Ministerio Público.
En el lugar los investigadores hacen el peritaje correspondiente y recopilan evidencia.