Localizan los cuerpos de tres hombres en riachuelo

Los cadáveres de tres hombres fueron localizados en un ríachuelo del lugar conocido como El Mal Paso, ubicado en la aldea Zanjón El Tiesto, en Tecún Umán, municipio de Ayutla en el departamento de San Marcos.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), dos de las víctimas tenían entre 21 y 26 años de edad, se encontraban uno sobre otro en el riachuelo, el cual atraviesa sembradíos, mientras que el tercer cuerpo estaba a pocos metros del lugar.

En la escena del crimen se encontraron prendas de vestir. (Foto: Julio Vásquez/Colaborador)

Las autoridades indicaron que las víctimas presentaban señales de tortura y heridas que fueron provocadas por proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento, los fallecidos no han sido identificados. Vecinos del sector señalaron que el área se ha convertido en un punto recurrente para el abandono de cuerpos.

Vecinos fueron quienes dieron con los cuerpos que ya hacían en un riachuelo. (Foto: Julio Vásquez/Colaborador)