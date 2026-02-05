Capturan a la madre de niño que falleció al quedar atrapado en una ventana

-

El menor perdió la vida al intentar salir de su residencia, quedando colgado en una de las ventanas del lugar.

Tras meses de investigación, el Ministerio ordenó la aprehensión de Seleny Q. quien ha sido sindicada por abandono de niños y personas desvalidas.

La Agencia Fiscal en Agua Blanca, Jutiapa, coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión en seguimiento a la investigación por el fallecimiento de un niño de 3 años, cuyo cuerpo fue localizado el 27 de noviembre de 2025 en una vivienda situada en el barrio El Llano, del departamento antes mencionado.

Durante la diligencia, fue consignado un teléfono móvil. (Foto: Ministerio Público)

Las autoridades indicaron que la detenida, madre del menor, lo dejó solo en el interior del inmueble donde habitaban, entre la noche del 26 de noviembre y la madrugada del 27 de noviembre de 2025, al irse con rumbo desconocido.

Al realizar las diligencias competentes, se logró establecer que el menor perdió la vida al intentar salir de la vivienda, cuando quedó colgado de una de las ventanas del lugar.