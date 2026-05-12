Localizan cultivo de marihuana dentro de contenedores en Chimaltenango

Cultivos de marihuana fueron localizados en Chimaltenango durante allanamientos.
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La Policía Nacional Civil dio a conocer este martes 12 de mayo sobre un hallazgo en Chimaltenango. Se trata de plantaciones de marihuana que fueron localizadas durante un allanamiento.
Durante las diligencias correspondientes, las autoridades localizaron de tres contenedores; dos de ellos utilizados para el cultivo de marihuana y uno al procesamiento de la droga, el cual contaba con un sistema artesanal de iluminación y ventilación.
La PNC indicó que el operativo continúa en desarrollo ya que se requiere recopilar evidencia para fortalecer las investigaciones correspondientes de este caso.