Bomberos trabajan por horas para sofocar incendio en Santa Catarina Pinula (Video)

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Varios cuerpos de emergencia, motobombas y equipo municipal arribaron al lugar de los hechos.

Durante la madrugada de este martes 12 de mayo se reportó un incendio estructural de grandes proporciones en el kilómetro 16.5 carretera a El Salvador.

Varios cuerpos de Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales de la ciudad y Departamentales arribaron al lugar con camiones motobombas para poder apagar las llamas.

¡Precaución! Durante horas de la madrugada se reportó un incendio de gran magnitud en la venta China Mega Asia, frente al nuevo paso a desnivel de Don Justo, ingreso a San José Pinula.



Varios cuerpos de emergencia, motobombas y equipo municipal se encuentran en el lugar,… pic.twitter.com/xeUbq2wsRn — Sebastian Siero (@sebastiansiero) May 12, 2026

Según información compartida por Rafael Zúñiga, Vocero de Bomberos Municipales, el siniestro se originó en un área de bodegas de almacenamiento de producto chino y que inició por causas que se desconocen.

De este hecho se reportaron solo daños y pérdidas materiales. Al lugar se presentaron agentes de la PMT de Santa Catarina Pinula, ya que el paso vehicular se ha complicado frente al paso a desnivel Señor de Esquipulas, en la salida hacia San José Pinula.

Bomberos han trabajado desde la madrugada para sofocar las llamas de un incendio en Carretera Salvador. pic.twitter.com/sFSuggu6rH — teinformogt (@teinformogt) May 12, 2026

Debido a la magnitud del siniestro los socorristas han trabajado por horas para poner la situación bajo control.

Al cierre de esta nota, se continúan labores de prevención para evitar que se reactiven áreas controladas y vuelva a propagarse el fuego.

Incendio de gran magnitud consume complejo de bodegas con producto chino en km 16.5 ruta El Salvador. pic.twitter.com/WM4WmTFXq1 — teinformogt (@teinformogt) May 12, 2026

Sobre el tránsito en carretera

La PMT de Santa Catarina Pinula, indicó que desde las primeras horas de la mañana se coordinó con agentes debido a que el paso vehicular se vio afectado a cercanías del incendio.

Asimismo, recomendaron tomar vías alternas y evitar parar en el tránsito para observar o tomar fotografías de la emergencia registrada.