El hombre que fue hallado sin vida en una acera de zona 4 de la capital

De acuerdo con los Bomberos Municipales, el fallecido no presentaba señales de violencia.
Un hombre fue localizado sin vida sobre una banqueta en la vía 1 ruta 6 de la zona 4, en la ciudad de Guatemala, este 29 de diciembre.
Transeúntes se percataron de la víctima y dieron aviso a los Bomberos Municipales.
Los socorristas al llegar al lugar, constataron que se trataba de un hombre de 74 años, quien carecía de signos vitales.
Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de esclarecer la causa de la muerte.
Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado.