Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El hombre que fue hallado sin vida en una acera de zona 4 de la capital

  • Por Geber Osorio
29 de diciembre de 2025, 14:24
Ciudad de Guatemala
La víctima fue hallada sin vida y sin signos de violencia. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue hallada sin vida y sin signos de violencia. (Foto: Bomberos Municipales)

De acuerdo con los Bomberos Municipales, el fallecido no presentaba señales de violencia. 

OTRAS NOTICIAS: Identifican tercer cuerpo de los hallados en Los Ocotes, zona 25

Un hombre fue localizado sin vida sobre una banqueta en la vía 1 ruta 6 de la zona 4, en la ciudad de Guatemala, este 29 de diciembre. 

Transeúntes se percataron de la víctima y dieron aviso a los Bomberos Municipales.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas al llegar al lugar, constataron que se trataba de un hombre de 74 años, quien carecía de signos vitales.

Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de esclarecer la causa de la muerte.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado. 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar