Localizan a la mamá de los cachorros que fueron rescatados en Santa Catarina Pinula

-

Las autoridades le buscan un hogar responsable, donde pueda ser adoptada esta familia de caninos.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero informó que fue localizada la madre de los cachorros que fueron rescatados la mañana de este miércoles 22 de abril, luego de que un vecino de ese municipio hiciera una petición pública.

Dicho vecino le solicitó al jefe edil su apoyo para el rescate de la perrita, ya que él no podía hacerlo por tener a otras dos perritas adoptadas en su vivienda.

Sin embargo, al intentar hacerlo, el equipo municipal no encontró a la perrita, pero sí a sus cachorros, llevándose una sorpresa, por lo que decidieron rescatarlos primero.

La sorpresa fue aún mayor al llegar:

¡la perrita también tenía cachorros!





Sus bebés ya están bajo el cuidado del Centro Municipal de Atención Animal de Santa Catarina Pinula, pero seguimos buscando a su mamá para ponerla a salvo.



Agradecemos cualquier información… https://t.co/zInjAvT7dF pic.twitter.com/pXQXT6EOkS — Sebastian Siero (@sebastiansiero) April 22, 2026

Horas más tarde localizaron a la canina, "hoy la mamá y sus cachorros están siendo atendidos, recibirán sus vacunas y ella será esterilizada para garantizar su bienestar", dijo Siero por medio de sus redes sociales.

Vecinos apoyaron para dar con el paradero de la perrita, la cual tenía a sus cachorros ocultos bajo unas ramas, según mencionaron las autoridades.

"El siguiente paso será encontrarles un hogar responsable, lleno de amor, donde puedan ser adoptados. Si desea adoptar a uno de ellos me puede escribir al WhatsApp 4971-2299", indicó Siero.