Localizan más de Q170 mil en un allanamiento en Quiché

El lugar inspeccionado habría sido utilizado por integrantes de la pandilla Barrio 18.
Un operativo realizado en el caserío Cruz Chich, Joyabaj, Quiché, permitió el hallazgo de dinero en efectivo, armas de fuego y otros indicios como parte de una investigación en curso.
En el inmueble inspeccionado se encontraron: un arma calibre 9 mm, un rifle, tres cargadores, 62 municiones de distintos calibres, tres motocicletas, tres teléfonos celulares y Q176,300 en efectivo.
De acuerdo con la información preliminar, el lugar habría sido utilizado por integrantes de la pandilla Barrio 18, señalados de cometer robos, extorsiones y ataques armados.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la procedencia de los bienes incautados y las responsabilidades correspondientes.