Localizan a niños que desaparecieron cuando jugaban en la calle

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Luego de varias horas de búsqueda, tres hermanos que habían sido reportados como desaparecidos fueron localizados en el municipio de Santa Cruz del Quiché.

Luego de varias horas de búsqueda, tres hermanos que habían sido reportados como desaparecidos cuando jugaban en la calle, fueron localizados en el municipio de Santa Cruz del Quiché.

De acuerdo con información compartida por la Policía Nacional Civil, los niños desaparecieron en horas de la tarde cuando jugaban en la calle en el cantón Xatinap III. Tras la denuncia, se activó un operativo de búsqueda en el que participaron agentes policiales, autoridades comunitarias y vecinos del sector.

Posteriormente, los menores fueron ubicados en la aldea Lemos, aproximadamente cuatro kilómetros del lugar donde se les vio por última vez. Las autoridades indicaron que los tres estaban ilesos y retornaron a su hogar.

Los menores fueron localizados sanos y salvos. (Foto: PNC)

En otro caso:

Agentes de la comisaría de Jutiapa localizaron a tres hermanos de 8, 10 y 12 años que contaban con alerta Alba-Keneth, tras haber sido reportados desaparecidos el pasado 31 de marzo en el sector El Manzano, en Conguaco, Jutiapa.

Los hermanos fueron ubicados en la aldea Pontezuela, cantón Marías Montañas, en el mismo departamento, por lo que de inmediato se informó a las autoridades correspondientes.