Maniobras arriesgadas por conductores ante bloqueo en el periférico (Video)

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Los conductores buscan rutas alternas para incorporarse debido al bloqueo que se sostiene en el retorno del Periférico, a metros de la entrada de la USAC.

OTRAS NOTICIAS: Protestas y bloqueos por alza en el combustible este lunes

Desde las primeras horas de este lunes 6 de abril se ha reportado complicación vehicular debido a un bloqueo localizado en el retorno al final del periférico, en la zona 12 capitalina.

Ante el congestionamiento, varios conductores han decidido maniobrar para salir del tráfico y buscar rutas alternas.

En el video se puede observar que algunos conductores transitan contra la vía.

Maniobras arriesgadas de conductores que salen de la colonia el bosque para incorporarse al reversible hacia la reformita pic.twitter.com/6xcm5mQ2pR — Informarito502 (@soyinformativo) April 6, 2026

También algunos motoristas, pasan sobre el arriate que divide los carriles para incorporarse al lado de la vía donde no hay bloqueo.

Según la información, este bloqueo se debe a una protesta por el incremento en el precio de los combustibles y fue organizado por personas con capuchas que los identifican como parte de la comisión de "Orden".

Maniobras arriesgadas de conductores que salen de la colonia el bosque para incorporarse al reversible hacia la reformita



: Fredy Hernández pic.twitter.com/X3njnOyovW — Informarito502 (@soyinformativo) April 6, 2026