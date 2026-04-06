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Maniobras arriesgadas por conductores ante bloqueo en el periférico (Video)

  • Por Reychel Méndez
06 de abril de 2026, 08:16
Motoristas y automovilistas tratan de buscar una nueva ruta tras encontrarse con bloqueo. (Foto: Captura de video)

Motoristas y automovilistas tratan de buscar una nueva ruta tras encontrarse con bloqueo. (Foto: Captura de video)

Los conductores buscan rutas alternas para incorporarse debido al bloqueo que se sostiene en el retorno del Periférico, a metros de la entrada de la USAC.

OTRAS NOTICIAS: Protestas y bloqueos por alza en el combustible este lunes

Desde las primeras horas de este lunes 6 de abril se ha reportado complicación vehicular debido a un bloqueo localizado en el retorno al final del periférico, en la zona 12 capitalina.

Ante el congestionamiento, varios conductores han decidido maniobrar para salir del tráfico y buscar rutas alternas.

En el video se puede observar que algunos conductores transitan contra la vía.

También algunos motoristas, pasan sobre el arriate que divide los carriles para incorporarse al lado de la vía donde no hay bloqueo.

Según la información, este bloqueo se debe a una protesta por el incremento en el precio de los combustibles y fue organizado por personas con capuchas que los identifican como parte de la comisión de "Orden".

Al lugar del bloqueo se presentaron agentes de la PNC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Al lugar del bloqueo se presentaron agentes de la PNC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

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