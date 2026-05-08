Localizan panal de abejas africanas dentro de una escuela en El Progreso

Estudiantes y una maestra se alarmaron al ingresar al salón de clases y descubrir bajo el escritorio de la docente un panal de abejas africanas.
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Un inusual hallazgo generó alarma en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Los Llanos de Morales, en Sanarate, El Progreso.
Estudiantes y personal docente descubrieron un enjambre de abejas africanas que se encontraba debajo del escritorio de una maestra, lo que obligó a una evacuación preventiva de las aulas.
Los Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron de inmediato al centro educativo para resguardar la integridad de los alumnos y el personal.
Los socorristas utilizaron equipo especializado para controlar la emergencia y retirar a los insectos de forma segura, evitando que se registraran ataques o personas heridas por picaduras durante el procedimiento.