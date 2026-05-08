Localizan panal de abejas africanas dentro de una escuela en El Progreso

​Un inusual hallazgo generó alarma en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Los Llanos de Morales, en Sanarate, El Progreso.

Estudiantes y personal docente descubrieron un enjambre de abejas africanas que se encontraba debajo del escritorio de una maestra, lo que obligó a una evacuación preventiva de las aulas.

Los ​Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron de inmediato al centro educativo para resguardar la integridad de los alumnos y el personal.

Los socorristas utilizaron equipo especializado para controlar la emergencia y retirar a los insectos de forma segura, evitando que se registraran ataques o personas heridas por picaduras durante el procedimiento.

Los bomberos lograron retirar a los insectos sin que los estudiantes o docentes sufrieran picaduras. (Foto: Asonbomd)