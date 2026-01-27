Localizan plantación de droga valorada en más de Q125 mil

Los arbustos fueron erradicados e incinerados en su totalidad por parte de las autoridades.
La Policía Nacional Civil (PNC) localizó 12 mil 640 arbustos de hoja de coca en un área boscosa del municipio de Poptún, en el departamento de Petén.
Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) erradicaron e incineraron esta plantación.
La droga estaba valorada en un total de Q126 mil 400, según indicaron las autoridades.
Las acciones fueron realizadas como parte de la erradicación de drogas y la lucha contra el narcotráfico en Petén, explicaron las autoridades.