Identifican a las seis víctimas mortales del ataque en cevichería en zona 6

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Los fallecidos sufrieron múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Las seis víctimas que fallecieron tras un ataque armado en el interior de una cevichería ubicada en la 18 avenida y 9a. calle de la colonia Cipresales, en la zona 6 capitalina, ya fueron identificadas.

La Policía Nacional Civil (PNC) brindó los detalles de los fallecidos, quienes se encontraban ingiriendo bebidas y alimentos en el mencionado lugar y fueron atacados por dos hombres que ingresaron armados.

Cinco cuerpos quedaron sin vida en el lugar y otro hombre murió en el ingreso al hospital. (Foto: Archivo/Soy502)

Los fallecidos

Uno de los fallecidos en el lugar de los hechos es Cesar Augusto Hernandez Garcia, de 57 años, quien sufrió heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en lado derecho de la región occipital del cráneo.

Otras de las víctimas fue identificada como: Evelyn Noemí Sinay Hernandez, 34 años, quien sufrió múltiples heridas de bala, siendo en el codo izquierdo, antebrazo derecho, región frontal del rostro, lado derecho del cuello, lado izquierdo del rostro.

En el lugar también murió Ángel Ricardo Labor Ruiz, de 35 años, tras sufrir dos heridas en parte media del lado izquierdo de la espalda y dos más en el lado izquierdo del tórax.

Dimas Gabriel Gunera Bamaca, de 19 años, murió tras sufrir dos heridas en la parte baja de la espalda lado derecho, una herida en la parte media de tórax, otra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, una en la región de hombro derecho y otra herida en el codo derecho.

También, falleció en el lugar Kimberly Sucely Perez Ramos, de 24 años, quien sufrió hemorragia en áreas de la cabeza, esta persona era la madre de un niño de 5 años que resultó herido en el incidente armado.

En su ingreso al Hospital General San Juan de Dios, falleció el padre del niño, Domingo Isaías Boch Muz, de 50 años, debido a las graves heridas en el lado izquierdo del tórax y en el estómago.