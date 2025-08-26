Localizan sin vida a Bombero Voluntario de Zacapa

El bombero se encontraba desaparecido desde el domingo 24 de agosto
Kevin René Hernández González, de 29 años, fue localizado sin vida. Hernández González era Caballero Bombero de Tercera Clase, miembro activo de la 23a. Compañía de los Bomberos Voluntarios con sede en Zacapa.
Hernández González estaba desaparecido desde el domingo 24 de agosto, fue este 25 de agosto que lo localizaron sin vida en las aguas del Río Motagua, en Los Encuentros, Manzanotes, Zacapa.
El cuerpo presenta varios impactos de proyectil de arma de fuego, algunos testigos llamaron a los socorristas, quienes al momento de ver el cadáver rompieron en llanto, ya que se trataba de su compañero.
Lamentan pérdida
"Con el corazón entristecido, rezamos por el reposo eterno de una persona distinguida a la que siempre recordaremos", publicaron en sus redes sociales los Bomberos Voluntarios.
El Comandante Primer Jefe, Giovanni Estuardo Cordón García; Directorio Nacional, personal administrativo, guardia permanente y voluntaria indicaron que "nos unimos a la familia Hernández González ante irremediable pérdida, pedimos a Dios les conceda cristiana resignación y mucha fortaleza en estos momentos difíciles".
Las autoridades correspondientes iniciarán las diligencias correspondientes.