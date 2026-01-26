Fuerzas de seguridad trasladan a la capital droga valorada en Q 127 millones

En Puerto Quetzal, la policía antinarcótica incautó un cargamento de droga que venía escondido en sacos harina.
Te interesa: Policía antinarcótica localiza posible cargamento de droga en Puerto Quetzal
El personal de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) localizó un cargamento de droga que estaban en el interior de contenedores en Puerto Quetzal.
Luego de llevar a cabo las pruebas de campo, se comprobó que los 1,039 paquetes con un peso de más de una tonelada es cocaína, por lo que fue embalada y trasladada hacia la capital.
"Se emplearon aeronaves que llevaron los paquetes de forma segura a las bodegas de la SGAIA, para continuar con la investigación", precisó la PNC.
Agregó que el cargamento fue encontrado oculto dentro de sacos de harina en dos contenedores que fueron interceptados luego de recibir informes de inteligencia.
Según informó la Policía Nacional Civil, la droga incautada este 25 de enero está valorada en alrededor de Q127 millones, lo que significa un duro golpe al narcotráfico, pues esta droga pretendía ingresar al país.
Los paquetes de droga traían varias imágenes entre estas del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, así como el logo de la empresa Apple.
Además, en varios de ellos se lee la palabra "niños".