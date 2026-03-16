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Accidente de tránsito: bomberos logran reanimar a un joven de 20 años

  • Por Reychel Méndez
15 de marzo de 2026, 18:39
Bomberos realizaron maniobras de RCP para reanimar al joven motociclista. (Foto ilustrativa: iStock)

Bomberos realizaron maniobras de RCP para reanimar al joven motociclista. (Foto ilustrativa: iStock)

Bomberos Municipales reanimaron a un joven de 20 años, quien sufrió un accidente de tránsito en la ruta al Atlántico. 

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Un accidente de tránsito se reportó en el kilómetro 4.5 ruta al Atlántico que involucró a un vehículo particular y una motocicleta. Tras la colisión, un joven de 20 años quedó inconsciente en la cinta asfáltica.

Bomberos Municipales acudieron al lugar y al evaluar al paciente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, a pesar de ello, aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por más de quince minutos, hasta estabilizar sus signos.

Los socorristas no encontraron signos vitales cuando evaluaron al joven pero aplicando maniobras de reanimación lograron estabilizarlo. (Foto: CMB)
Los socorristas no encontraron signos vitales cuando evaluaron al joven pero aplicando maniobras de reanimación lograron estabilizarlo. (Foto: CMB)

Gracias a la intervención de los paramédicos municipales, el joven fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios en estado delicado, donde recibe atención médica.

El hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. (Foto: CMB)
El hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. (Foto: CMB)

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