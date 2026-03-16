Accidente de tránsito: bomberos logran reanimar a un joven de 20 años

Bomberos Municipales reanimaron a un joven de 20 años, quien sufrió un accidente de tránsito en la ruta al Atlántico.
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Un accidente de tránsito se reportó en el kilómetro 4.5 ruta al Atlántico que involucró a un vehículo particular y una motocicleta. Tras la colisión, un joven de 20 años quedó inconsciente en la cinta asfáltica.
Bomberos Municipales acudieron al lugar y al evaluar al paciente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, a pesar de ello, aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por más de quince minutos, hasta estabilizar sus signos.
Gracias a la intervención de los paramédicos municipales, el joven fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios en estado delicado, donde recibe atención médica.