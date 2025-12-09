El curioso ingrediente con el que Ricardo Arjona acompaña las tortillas

Ricardo Arjona reveló el inusual ingrediente con el que acompaña sus tortillas.
El cantautor guatemalteco, como muchos, tiene una forma particular de degustar este básico de la gastronomía guatemalteca.
En un video que compartió con sus seguidores, se aprecia cómo le gusta comerlas.
Ricardo aparece junto a un comal, donde acompaña a dos mujeres que tortean y luego toma una recién salida del comal.
El famoso está acompañado de su hija Adria quien lo graba mientras él dice cómo le gusta comer.
Así degusta Ricardo Arjona sus tortillas
El guatemalteco dijo usa limón para comerlas: "Cosas de Guate", escribió. De inmediato los fans reaccionaron contando cómo les gusta este plato.
El cantautor está a pocos días de concluir su residencia "Lo que el seco no dijo", en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de la Ciudad de Guatemala.
