Los lugares en donde te puedes vacunar contra el sarampión esta Semana Santa

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Durante la Semana Santa, al menos cinco servicios de Salud atenderán las 24 horas del día para ofrecer vacunación en contra de el sarampión.

Los cinco centros en donde las personas se pueden acercar a vacunarse son:

El Ministerio de Salud promueve la vacunación a grupos vulnerables, por lo que menores a partir de los 6 meses pueden vacunarse.

En el esquema tradicional de vacunación, la vacuna contra el sarampión es a partir de los 12 meses, sin embargo, en el estado de emergencia en la que se encuentra Guatemala, se aconseja a partir de los 6 meses.

Posteriormente, los bebés de 12 meses deben ser vacunados.

Bebés desde los 6 meses pueden ser vacunados contra el Sarampión. (Foto: MSPAS)

Además, hay grupos prioritarios para la vacunación, entre estos personal de salud y en áreas de alto contagio.

Estos son los grupos priorizados (Foto: MSPAS)