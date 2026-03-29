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Los lugares en donde te puedes vacunar contra el sarampión esta Semana Santa

  • Por Dulce Rivera
29 de marzo de 2026, 14:32
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus. (Foto: Shutterstock)

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus. (Foto: Shutterstock)

El Ministerio de Salud mantiene activa la vacunación contra el sarampión. 

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Durante la Semana Santa, al menos cinco servicios de Salud atenderán las 24 horas del día para ofrecer vacunación en contra de el sarampión.

Los cinco centros en donde las personas se pueden acercar a vacunarse son: 

  • CAP Canalitos zona 24 
  • Amparo II zona 7 
  • Paraiso zona 18 
  • Santa Elena zona 18 
  • Maternidad zona 13

El Ministerio de Salud promueve la vacunación a grupos vulnerables, por lo que menores a partir de los 6 meses pueden vacunarse. 

Lineamientos de vacunación 

En el esquema tradicional de vacunación, la vacuna contra el sarampión es a partir de los 12 meses, sin embargo, en el estado de emergencia en la que se encuentra Guatemala, se aconseja a partir de los 6 meses. 

Posteriormente, los bebés de 12 meses deben ser vacunados. 

Bebés desde los 6 meses pueden ser vacunados contra el Sarampión. (Foto: MSPAS)
Bebés desde los 6 meses pueden ser vacunados contra el Sarampión. (Foto: MSPAS)

Además, hay grupos prioritarios para la vacunación, entre estos personal de salud y en áreas de alto contagio. 

Estos son los grupos priorizados (Foto: MSPAS)
Estos son los grupos priorizados (Foto: MSPAS)

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