Luis Almagro se pronuncia por allanamientos realizados por el MP

El jefe de la OEA se pronunció sobre los allanamientos realizados por el MP durante la mañana de este lunes 28 de agosto.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitió una postura referente a los allanamientos que efectuó la mañana de este lunes 28 de agosto, el Ministerio Público (MP) en el domicilio de la abogada Claudia González Orellana, quien fue arrestada tras las diligencias.

Almagro declaró en sus redes sociales que las ejecuciones realizadas por el ente investigador ponen en duda la credibilidad de la justicia en Guatemala.

Tras la serie de allanamientos del MP y la denuncia pública que hizo Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en donde alertó sobre las diligencias y responsabilizó a la Fiscal General, Consuelo Porras, por la integridad de sus padres, Almagro hizo un llamado a que las autoridades del país respeten el estado de derecho.

(Foto: captura de pantalla)

Así alertó Juan Francisco Sandoval de allanamientos

A través de una publicación en redes sociales, Juan Francisco Sandoval, informó que la mañana de este lunes 28 de agosto, fiscales del MP efectuaron allanamientos en casa de sus padres y de su abogada, Claudia González.

De acuerdo con Sandoval, quien se encuentra en Estados Unidos y tiene varias órdenes de captura, sus padres son de la tercera edad y están siendo intimidados por las acciones y trabajo que desempeñó en su momento en el MP.

"Están intimidando y amedrentando a mis padres, personas de la tercera edad que no tienen ninguna responsabilidad por el trabajo que desempeñé en el MP. Consuelo Porras, usted es la responsable si algo le ocurre a mis papás. CORRUPTA", escribió Sandoval en la red social "X" (Twitter).

(Foto: captura de pantalla)

Por aparte, alrededor de las 6:37 de este mismo lunes, el MP dio a conocer que la Fiscalía de Asuntos Internos realizó una serie de allanamientos en inmuebles de zona 5, San Miguel Petapa y Mixco.

(Foto: captura de pantalla)

Sin embargo, a las 9:23 horas, el MP actualizó la información sobre las diligencias y allanamientos, con lo que confirmó que se coordinó la captura de Claudia González, abogada de Sandoval.

El MP explicó que el arresto de González se realizó en coordinación de la Fiscalía de Asuntos Internos y la Policía Nacional Civil (PNC) por el caso denominado "Persecución Penal Ilegal".

(Foto: captura de pantalla)

La captura de la abogada de Sandoval

El MP confirmó que coordinó junto con la Fiscalía de Asuntos Internos y la Policía Nacional Civil (PNC) la captura Claudia González, quien es abogada de Juan Francisco Sandoval.

Según el MP, la diligencia se llevó a cabo luego de una serie de allanamientos realizados la mañana de este lunes 27 de agosto, en la zona 5 de San Miguel Petapa y Mixco.

El ente investigador agregó en una publicación en redes sociales oficiales que los allanamientos continúan en un inmueble ubicado en San Miguel Petapa, preliminarmente el MP informó que en el interior de la vivienda fueron localizadas armas de fuego y dinero en efectivo.

(Foto: captura de pantalla)

La abogada reaccionó a su arresto

Claudia González, abogada de Juan Francisco Sandoval, fue trasladada a Torre de Tribunales durante la mañana de este lunes 28 de agosto luego de ser arrestada por Fiscales del MP y agentes de la PNC.

Según explicó el MP, las diligencias y allanamientos realizados la mañana de este lunes forman parte del caso: "Persecución Penal Ilegal", y el arresto de González se efectuó en zona 5.

Tras ser trasladada a Torre de Tribunales, la abogada Claudia González fue abordada por los medios de comunicación y rindió sus primeras declaraciones sobre su arresto.

González indicó que la Fiscalía de Asuntos Internos realizó los allanamientos en su domicilio, donde buscaban documentos de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, la abogada indicó que desconoce a qué caso la están relacionando.

Al finalizar los allanamientos, la abogada explicó a la prensa que fue ejecutada la orden de aprehensión en su contra por el delito de "abuso de autoridad".

"En el allanamiento el personal del Ministerio Público me indicó que estaban buscando documentos de CICIG. Supongo que es por mi trabajo en la CICIG que estaban buscando información, no sé a qué caso se está relacionando, y me extraña que me giren orden de aprehensión por como ustedes todo saben, yo me mantengo en Torre de Tribunales, este es mi trabajo, soy abogada, soy abogada de Juan Francisco Sandoval, soy abogada de Virginia Laparra (...) y de otras personas exfiscales de la FECI", indicó González.

