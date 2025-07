"Solo traté de evitar algo más grande", confesó Luis Enrique tras la trifulca

-

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, quiso quitar hierro este domingo a la trifulca que tuvo con el delantero del Chelsea, Joao Pedro y aseguró que solo trató de evitar males mayores entre jugadores.

"Al acabar el partido hay mucha tensión. Es una situación evitable por parte de todos. Yo voy a evitar que esa trifulca vaya a más", dijo el técnico español en la rueda de prensa posterior al partido.

No obtuvimos el resultado esperado en la final del Mundial de Clubes, pero estamos increíblemente orgullosos de esta temporada histórica.⁰Y es solo el comienzo.



De Los Ángeles a Seattle, de Atlanta a Nueva York, estas últimas semanas en Estados Unidos han sido… pic.twitter.com/mEark7a6Vz — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 13, 2025

El entrenador, visiblemente enojado, le dio un manotazo a Pedro en plena discusión entre el delantero brasileño y dos jugadores del PSG, el portero italiano Gianluigi Donnarumma y el lateral marroquí Achraf Hakimi.

"Hay empujones por parte de todos. No es lo mejor, es fruto de la presión y de la tensión del partido y no tengo nada más que añadir. Mi intención claramente era separar a los jugadores para que la situación no fuera a más", aseguró.

Sobre el partido, Luis Enrique se limitó a decir que "No hemos encontrado el ritmo y nos han presionado muy bien. Hoy han sido superiores y merecen ganar".