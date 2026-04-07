Arévalo nombra a Luis Méndez Salinas como ministro de Cultura y Deportes

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La salida de la anterior ministra fue confirmada el lunes por el mandatario.

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El presidente Bernardo Arévalo, juramentó a Luis Méndez Salinas como nuevo titular del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), en sustitución de Liwy Grazioso, quien presentó su renuncia al cargo.

Con este nombramiento el Organismo Ejecutivo oficializa el relevo en la cartera de Cultura y Deportes, en medio de un proceso administrativo que se inició tras la dimisión de la anterior ministra.

Méndez Salinas asume la conducción de la institución con una trayectoria vinculada al ámbito cultural, editorial y académico.

De acuerdo con la reseña oficial divulgada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el nuevo ministro es escritor, editor y gestor cultural.

Luis Méndez Salinas es el nuevo ministerio de Cultura y Deportes, confirma la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. pic.twitter.com/piFOMUT5Nw — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 7, 2026

Es fundador del sello Catafixia Editorial, que desde 2009 se dedica a la publicación de literatura contemporánea, clásicos de la poesía iberoamericana e historia política de Guatemala.

Asimismo, en 2021 fundó Maíz y Olivo Ediciones, enfocado en la reflexión sobre la cultura popular guatemalteca.

Entre su experiencia profesional también destaca su labor como editor de las memorias del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala entre 2012 y 2025, así como su participación, de 2014 a 2020, en el Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes.

En el ámbito de promoción cultural, impulsó la creación de la librería Santiaguito Libros en Quetzaltenango en 2019 y, posteriormente, en 2022, la librería Catafixia Centro en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

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Méndez Salinas es además miembro fundador de la Asociación 32 Volcanes, desde donde ha desarrollado iniciativas de proyección comunitaria en Quetzaltenango, incluyendo la Biblioteca Mario Payeras.

Su producción incluye artículos en revistas académicas y literarias de Latinoamérica, así como la publicación de libros y trabajos de poesía.

El nombramiento ocurre luego de que el mandatario confirmara el lunes 6 de abril la renuncia de Liwy Grazioso como ministra de Cultura y Deportes.

Según explicó el presidente, la salida de la funcionaria respondió a motivos personales y fue presentada formalmente en el Consejo de Ministros, donde también se llevó a cabo su despedida oficial del gabinete.