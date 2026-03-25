Renuncia viceministro de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía

La salida del funcionario de la cartera de Economía se hará efectiva a partir del 1 de abril.
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El Ministerio de Economía (Mineco) confirmó la renuncia de Héctor José Marroquín Mora al cargo de viceministro de Integración y Comercio Exterior, la cual se hará efectiva a partir del 1 de abril de 2026, según un comunicado oficial divulgado por la cartera.
La institución detalló que Marroquín Mora deja el puesto tras dos años y tres meses de gestión.
El comunicado señala que durante ese lapso el funcionario participó en acciones orientadas al fortalecimiento de la facilitación del comercio, la integración económica y la implementación de la política comercial del país.
De acuerdo con el Mineco, su trabajo contribuyó a impulsar medidas para mejorar la inserción de Guatemala en los mercados internacionales.
En el comunicado, la cartera económica agradeció la labor del funcionario y reconoció su aporte al avance de la agenda de comercio exterior, así como a los esfuerzos de integración económica regional.
La institución no precisó los motivos de la renuncia, aunque durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo el lunes 24 de marzo, la ministra de Economía Gabriela García señaló que fue por razones personales.
El Mineco informó que actualmente se encuentra en proceso de evaluación del perfil del próximo funcionario que asumirá el cargo de viceministro de Integración y Comercio Exterior.
Mientras tanto, aseguró que la agenda regular del sector se mantiene en marcha con respaldo técnico, garantizando la continuidad en la implementación de la estrategia comercial del país.