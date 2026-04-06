Arévalo confirma renuncia de ministra de Cultura y descarta salida en Comunicaciones

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La salida de la titular del Ministerio de Cultura y Deportes no fue por situaciones vinculadas a la Universidad de San Carlos, afirma el Organismo Ejecutivo.

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El presidente Bernardo Arévalo confirmó este lunes la renuncia de Liwy Grazioso como titular del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), y explicó que fue por motivos personales.

"Hoy en la mañana en el Consejo de Ministros, Liwy Grazioso, ministra de Cultura y Deportes, presentó su renuncia, efectivamente, por razones personales. La renuncia fue aceptada", afirmó el mandatario.

Agregó que platicó con la funcionaria y que el proceso aún se encuentra en fase administrativa, por lo que el relevo será anunciado cuando se completen los trámites correspondientes.

"En el Consejo de Ministros, la ministra hizo una presentación y se despidió de sus colegas, quienes tuvimos la oportunidad de agradecer sus servicios durante este tiempo", agregó el gobernante.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó la salida de Liwy Grazioso de la cartera de Cultura y Deportes. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El presidente rechazó que la salida de Grazioso esté vinculada con la autorización de una excavación arqueológica en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), situación que derivó en el cierre temporal de actividades presenciales.

"La renuncia de la ministra Grazioso no tiene nada que ver con lo que ha sucedido este fin de semana en la Usac. Ella había tomado la decisión por razones personales. Desde antes de Semana Santa, lo hablamos", aseguró Arévalo.

Asimismo, el mandatario descartó cambios en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), al negar la supuesta renuncia o destitución de la titular de esa cartera, Norma Liset Zea Osorio.

"De ninguna manera. La ministra de Comunicaciones no sólo no ha presentado su renuncia, sino que nos hemos reunido para conocer los planes que está poniendo en práctica para intensificar el proceso de construcción de obra pública en todo el país", respondió el gobernante a la pregunta.