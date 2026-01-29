La inolvidable gesta del “Tractorcito” Muj en la Vuelta a Guatemala de 1997

-

Luis Rodolfo el "Tractorcito" Muj logró una de las mayores hazañas del ciclismo nacional al subir a lo más alto del podio en la Vuelta a Guatemala de 1997, rompiendo con años de dominio extranjero y grabando su nombre en la historia del deporte guatemalteco.

Tuvieron que pasar nueve años para que en 1997 un ciclista guatemalteco volviera a subir al podio como el ganador de la Vuelta a Guatemala.

Antes de que Luis Rodolfo el "Tractorcito" Muj aplicara todas sus fuerzas para llegar primero a la meta, el recordado pedalista Edin Roberto Nova conquistó su segundo triunfo en la Vuelta Grande en 1988.

En su memoria guarda la inolvidable hazaña en 1997, cuando fue campeón de la Vuelta a Guatemala. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

De ahí en adelante, los colombianos impusieron su dominio con seis triunfos en su haber, seguidos por un costarricense y un cubano.

Los colores azul y blanco volvieron a ondear el 1 de noviembre de 1997, durante la última etapa finalizada en el Anillo Periférico.

Muj, que estaba a 2 minutos y 29 segundos del estadounidense John Leswyn, pedaleó con el alma desde el banderazo de salida.

Como muchos ciclistas chimaltecos, proviene de familia dedicada a la agricultura. (Foto: FB Luis Rodolfo Muj)

Logró fugarse del pelotón, favorecido por el terreno montañoso, con la mente centrada en llegar en solitario a la meta, y logró acumular siete minutos de ventaja sobre su rival.

"Lo recuerdo día a día, es inolvidable esa hazaña, algo increíble haberlo logrado, porque cuando me vinculé al ciclismo quería ser uno de los mejores, representar a mi país a nivel nacional e internacional", evocó el "Tractorcito".

El 1 de noviembre de 1997 obtuvo su mayor triunfo deportivo. (Foto: Archivo)

Orígenes

Luis Rodolfo Muj nació el 14 de agosto de 1968 y corrió su primera vuelta en 1996, cuando tenía 24 años.

Debe su apodo al también recordado narrador deportivo Marco Antonio Rodríguez, "Macord". "Me lo puso, ya que escalaba con la cadena en el plato grande de la multiplicadora", recordó.

En total participó en 11 ediciones de la principal prueba ciclística del país, nueve con el equipo Windsor-Foremost y dos con Café Quetzal.

Antes de su mayor triunfo deportivo, ya había conquistado subcampeonatos en vueltas internacionales corridas en Panamá y Honduras.

Entre las anécdotas que más recuerda sobresale la fuga de 80 kilómetros que logró durante una competencia en Belice.

En la actualidad, se dedica a la agricultura, es piloto y comerciante. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

"De tanto esfuerzo, quedé acalambrado de todo el cuerpo y fue necesario que otras personas me cargaran para bajar de la bicicleta", comentó.

Pese a su esfuerzo, se quedó sin el primer lugar porque pinchó dos veces en un kilómetro de la última etapa. "Ya no tenía compañeros que me apoyaran", señaló.

Continúa recibiendo el aprecio y los saludos de la población. (Foto: FB Luis Rodolfo Muj)

Retiro

A finales de 2001, el "Tractorcito" sufrió un fuerte dolor en la rodilla izquierda y sus médicos le sugirieron retirarse por un año.

Sin embargo, cuando intentó su regreso en 2004, los dolores fueron intensos y aceptó el ocaso de su carrera deportiva.

Luis Rodolfo Muj dejó una huella imborrable en el ciclismo, siendo el primer chimalteco en ganar una Vuelta a Guatemala. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Pese al tiempo transcurrido, Muj sigue presente en el recuerdo de todo aficionado deportivo y su nombre quedó inscrito en la historia del ciclismo nacional. "Me visitan personas que vienen de lejos, me pasan saludando y les dicen a sus hijos que yo fui campeón", manifestó.

La victoria de Muj no solo representó un logro personal, sino que se convirtió en un símbolo de perseverancia y orgullo nacional, inspirando a nuevas generaciones de ciclistas guatemaltecos.