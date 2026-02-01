Luis Ventura ha destacado a nivel internacional como árbitro asistente

-

Luis Ventura, originario de Zacapa, ha logrado consolidarse como árbitro asistente internacional tras recibir su gafete FIFA y participar en torneos de Concacaf y eliminatorias mundialistas, representando a Guatemala en importantes competiciones.

Desde San Jorge, Zacapa, la tierra de la quesadilla y la conserva, Luis Ventura, de familia con tradición futbolera, ha dado mucho de qué hablar por su trayectoria como asistente de árbitro.

Recientemente, le fue entregado su gafete de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) como árbitro internacional y ha representado al país en torneos internacionales, como el mundial de Qatar 2022.

Luis Ventura fue homenajeado en San Jorge por su trayectoria. (Foto:Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Sus inicios

Su pasión por el futbol surgió cuando tenía apenas 12 años, y en julio de 2008 empezó a estudiar en la Escuela de Árbitros dirigida por Daniel Echeverría, en Zacapa.

Luego, el 5 de septiembre de ese mismo año debutó como árbitro en un partido intermunicipal en Río Hondo, y se quedó trabajando cada fin de semana en esa categoría y la categoría libre de futbol de Zacapa. En el 2009 comenzó a dirigir las especiales de los equipos de la Liga Nacional en la categoría sub 15 y sub 17.

Luis Ventura (derecha) en uno de los torneos internacionales en los que ha dirigido. (Foto:Juan Carlos Aquino/Colaborador)

En el 2010 lo ascendieron a la Tercera División del futbol guatemalteco. Cuando tenía 15 años debutó en la Segunda División y dos años más tarde debutó en la Primera División, en el municipio de San Miguel Petapa, donde dirigió el partido de Mixco vs. Sacachispas.

A los 18 años debutó en la Liga Nacional en el municipio de Carchá, dirigiendo el partido del deportivo Carchá contra Xela y es a partir de esa fecha que siguió dirigiendo en La Mayor, obteniendo reconocimientos de oro y plata como árbitro asistente.

Luis Ventura, en uno de sus entrenamientos en Zacapa. (Foto:Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Siguió escalando

Posteriormente, Ventura fue nombrado para dirigir la primera final en La Mayor, que fue entre el equipo de Antigua GFC contra Malacatán.

Gracias a su buen desempeño, el joven ha recibido nombramientos en cinco finales de la Liga Nacional, siendo la última premiación en el 2023, cuando formó parte del cuerpo de árbitros que dirigió la final entre Xelajú M.C. y Antigua GFC.

Además, fue nombrado en campeonatos a nivel Concacaf, en países como Estados Unidos, República Dominicana y Curacao.

En el 2023 también recibió su gafete FIFA. (Foto:Juan Carlos Aquino/Colaborador)

En el 2021 obtuvo su gafete FIFA, con el cual ha podido dirigir partidos a nivel internacional en países como:

Haití

México

Honduras

El Salvador

Costa Rica

Panamá

Estados Unidos

También fue nombrado para asistir varios partidos de eliminatorias del Mundial Qatar 2022

Espera seguir sumando experiencia tanto a nivel nacional como en torneos internacionales. (Foto:Juan Carlos Aquino/Colaborador)

En mayo de 2023 fue designado a dirigir la final de la ida de la Liga de Campeones de Concacaf, en el partido de León FC vs. Los Ángeles FC que se llevó a cabo en León Guanajuato, México.

Otra de sus participaciones importantes fue la designación que obtuvo en la Copa Oro 2023, dirigiendo los partidos México vs. Honduras, Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago y la semifinal donde dirigió el partido México vs. Jamaica. Asimismo, el joven es asistente de árbitro de la Liga Nacional.

Luis Ventura está acreditado como asistente internacional. (Foto:Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Ventura continúa preparándose físicamente y actualizando sus conocimientos arbitrales para mantener un alto rendimiento, con el objetivo de seguir siendo considerado en torneos internacionales y motivar a jóvenes interesados en incursionar en el arbitraje.