Luis von Ahn presume el premio que recibió Duolingo

El empresario guatemalteco presumió el reconocimiento que recibió su aplicación para aprender idiomas, por parte de Apple.

A través de redes sociales, el empresario guatemalteco, Luis von Ahn, compartió un reconocimiento recibido recientemente.

La aplicación del guatemalteco para aprender idiomas, Duolingo, obtuvo un premio durante la edición 2023 de los Apple Design Awards.

"Extremadamente orgulloso de que @duolingo acaba de ganar un Apple Design Award. Felicitaciones a nuestros equipos de diseño, producto e ingeniería", escribió von Ahn.

Extremely proud that @duolingo just won an Apple Design Award. Congratulations to our design, product, and engineering teams. pic.twitter.com/QoHnl04RRQ — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) June 6, 2023

Duolingo ganó en la categoría de "Deleite y diversión", cuyos ganadores brindan experiencias memorables, atractivas y satisfactorias.

"Más de una década después de su lanzamiento, Duolingo continúa ampliando su enfoque integral para el aprendizaje de idiomas a través de una experiencia rediseñada y la introducción de nuevos cursos para lenguas en peligro de extinción, indígenas y ficticias", describió Apple.

El gigante de la tecnología enfatizó que los usuarios de la aplicación de idiomas la prefieren gracias a los atractivos personajes y experiencia gamificada que ofrece Duolingo para mantener interesados a los alumnos.

Von Ahn es considerado uno de los grandes inventores del mundo hispano. Su dominio de idiomas va desde el español, inglés, portugués, francés y actualmente está en proceso de aprender sueco.