Luisito Comunica responde a publicación que lo acusa de haber dañado la imagen de Guatemala

Luisito Comunica fue acusado de alterar la realidad del país a través de un video.

OTRAS NOTICIAS: Retan a Luisito Comunica a volver a Guatemala y mejorar sus videos

La acusación surgió porque Luisito documentó el relleno sanitario de la ciudad y "El Rodeo", y la comunidad en Escuintla devastada por el Volcán de Fuego, durante su visita en 2019.

Como parte de su dinámica, Luisito Comunica muestra las dos caras de los lugares que recorre: las maravillas naturales y culturales y los problemas sociales y estructurales que aquejan a los habitantes y que deberían requerir mayor atención de las autoridades de los gobiernos y de los ciudadanos.

Un generador de contenido de República Dominicana residente en Guatemala llamado Alan DelMonte aseguró que el famoso estaba alterando una realidad totalmente divorciada de lo que personalmente ha vivido en el país. Esta anécdota fue replicada por un medio digital mexicano.

Luisito Comunica respondió

"Quiero tocar un tema del cual no me había percatado y no sabía. Me enteré recientemente, esto es para mis capos de Guatemala, al parecer se tiene una percepción de mi, que cuando viajé al país solo documenté cosas feas, cosas que no hacen ver bien al país pero esto no es cierto: cuando fui a Guatemala hice un video de comida callejera, de los camiones (buses) super coloridos, hice un city tour enseñando cosas hermosas", aclaró.

"A ver... sí, fui a documentar la ciudad del volcán (de Fuego) pero este tipo de dinámicas las hago en todos los países a los que voy hago este tipo de dinámicas, o documento lugares que me parecen interesantes, en cada país al que voy grabo cosas bonitas y no tan bonitas, en Japón grabé la gastronomía y el bosque de los suicidios, en Pakistán grabé un lugar de comida callejera pero también voy a una fábrica de armas, me llamó la atención por qué les llamó tanto la atención el video del basurero que tiene 7 millones cuando el de comida callejera tiene 17 más de impacto positivo", dijo.

Luisito expresó el cariño que le tiene a sus fans del país.

"Quería aclararlo por los fans de allá, ellos sí saben que se grabó todo tipo de cosas y conocen la dinámica del canal y para los que no son tan fans, quiero aclararles que así son mis contenidos, se grabaron cosas hermosas que abundan en el país y otras no tanto, pero que son interesantes y son reales, son parte de la realidad, no sé por que querrían ocultarlas, quería aclararlo aunque estaba viendo que estas noticias ya tienen meses", expresó.

Mira el video:

Recuerda la visita de Luisito Comunica a El Rodeo. Ingresa aquí.

Recuerda la visita de Luisito comunica a El Basurero de la Zona 3. Ingresa aquí.