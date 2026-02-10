Luna Llena combina camping, aventura y descanso cerca de la ciudad capital

-

A pocos kilómetros de la ciudad capital, Luna Llena, Parque de Montaña, brinda experiencias de camping y glamping, fogatas, juegos, cafetería y espacios para eventos, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan descanso y aventura.

Ubicado a 29 kilómetros de la capital, se encuentra Luna Llena, Parque de Montaña, un sitio turístico que ofrece una amplia variedad de opciones y actividades para pasar un momento agradable bajo la luz de la luna y las estrellas, junto a los amigos o seres queridos.

El lugar cuenta con carpas de Glampin techadas, las cuales se encuentran totalmente equipadas con: sábanas, frazadas, toallas, utensilios de cocina y baño privado con agua caliente.

Es perfecto para hacer un picnic en familia y actividades grupales. (Foto: Cortesía Luna Llena)

Adicionalmente, se tiene la opción de la fogata con marshmallows incluidos, además de optar al desayuno o cena, uso de mesas de picnic y parqueo de cortesía.

La opción del "day pass" por 24 horas, con un valor de Q50 por persona, ofrece la opción de más de 15 juegos y actividades especiales, con la posibilidad de alquilar una carpa ya armada, con iluminación cercana y electricidad para cargar dispositivo.

El recinto cuenta con espacios para acampar de una manera más cómoda. (Foto: Cortesía Luna Llena)

Además, hay opción de alquilar colchonetas, frazadas y estufas pequeñas para acampar, estas pueden ser eléctricas o de gas, además de churrasqueras, extensiones eléctricas y colchonetas adicionales.

De igual forma, el parque cuenta con una cafetería, en la cual se puede adquirir pizzas, pupusas, tacos, nachos, papas fritas, smoothies, cervezas, chocolate caliente y café, todo esto de 9:00 a 17:30 horas.

El parque ofrece espacios para recrearse en familia y amigos. (Foto: Cortesía Luna Llena)

Lo nuevo

En medio del bosque, se ubica un nuevo contenedor, convertido en una habitación alfombrada, la cual cuenta con una litera para tres personas, dos camas imperiales, colchón para un niño pequeño. La capacidad máxima es para seis personas, con baño privado, agua caliente, toallas, sábanas, etc.

Todos aquellos que deseen realizar actividades como Team Buildings, Retiros, BTL, campamentos grupales, cumpleaños, bodas y otros; se cuenta con dos salones con jardines, área verde hasta para 300 personas, con la oportunidad de llevar comida o adquirirla en el lugar.

El lugar es ideal para bodas y ocasiones especiales. (Foto: Cortesía Luna Llena)

Aunado se brinda servicio de montaje especial de eventos, incluso para llevar a cabo picnics en el bosque, también se cuenta con cuatrimotos, bicicletas, áreas para jugar tiro con hacha, tiro con arco o flecha y audio tour.

Se cuenta con paquetes especiales, los cuales se pueden pagar con tarjetas de crédito a cuotas. Para mayor información llamar o escribir al 30874744 o página www.lunallena.com.gt.

Luna Llena combina hospedaje, áreas de camping y actividades recreativas. (Foto: Cortesía Luna Llena)

Paquete cumpleaños

Esto es lo que incluye una de sus promociones para celebraciones de cumpleaños.

2 Carpas para hasta 12 personas.

30 minutos de cuatrimoto.

1 hora de arco y flecha o de tiro con hacha.

12 desayunos.

12 pupusas o 3 pizzas.

12 gaseosas.

1 termo de café o chocolate.

Fogata con mashmallows.

Todo eso en 6 visacuotas de Q440 a Q2,500.00 por transferencia.

Cuenta con áreas de camping, picnic y para churrascos. (Foto: Cortesía Luna Llena)

San José Pinula es un municipio que colinda con la Ciudad Capital que aún conserva bosques de pino-encino y alberga una diversidad biológica importante en sus bellas montañas.

Con un agradable clima todo el año, esta localidad es la fuente de una gran producción agrícola y lechera que se transporta hacia la capital diariamente.