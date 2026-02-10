Hotel y Turicentro Las Palmas, un sitio de descanso y recreación en Gualán

-

El Turicentro Las Palmas destaca en Gualán por sus piscinas, hospedaje y áreas de recreación, atrayendo a visitantes que buscan un destino accesible para compartir en familia y disfrutar de la gastronomía y el clima cálido del oriente.

Si estás en busca de un destino popular para disfrutar del clima cálido de la región de oriente, con instalaciones completas que incluyen piscinas, jacuzzis y áreas de descanso, el Hotel y Restaurante Las Palmas (conocido también como Turicentro Las Palmas), ubicado en Las Flores, Gualán, Zacapa, es ideal.

Para Susy Kert, propietaria del lugar, la clave del éxito reside en empezar con lo que se tenga, no tener pereza y encomendarse a Dios.

El sitio ofrece ricos platillos a base de mariscos. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Bajo esos conceptos echó a andar su negocio, el cual se posiciona como centro de reunión familiar para disfrutar de ricos platillos y un baño en la piscina.

"Ofrecemos mojarras fritas, camarones empanizados, ceviches y comidas típicas del área de la costa", informó Kert. De los platos propios del municipio, incluyen caldo de gallina y carne asada, para contar con diversidad en el menú.

El nombre del turicentro alude a una región situada cerca del río Motagua. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Asimismo, indicó que abren de lunes a domingo de 7:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, como máximo, en caso de que haya alguna actividad. El ama de casa Débora Hernández resaltó que el turicentro ofrece un área de recreación familiar y ayuda a crear trabajo en el área.

La afluencia de visitantes al turicentro también dinamiza la economía local, pues incrementa la demanda de transporte, comercio y servicios, beneficiando a familias y pequeños negocios cercanos.

El área abre de lunes a domingo, en horario de 7:00 a 22:00 horas. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Servicios y atractivos

El complejo ofrece una variedad de servicios para visitantes de un día, quienes pueden ingresar pagando Q15 o si se quieren quedar también tienen alojamiento:

Piscinas: Cuenta con dos piscinas para adultos, una piscina infantil y un jacuzzi.

Cuenta con dos piscinas para adultos, una piscina infantil y un jacuzzi. Hospedaje: Habitaciones climatizadas (aire acondicionado) con opciones individuales, dobles y familiares.

Habitaciones climatizadas (aire acondicionado) con opciones individuales, dobles y familiares. Restaurante: Ofrece menús económicos, platos a la carta y servicio a domicilio gratuito dentro de Gualán.

Ofrece menús económicos, platos a la carta y servicio a domicilio gratuito dentro de Gualán. Instalaciones adicionales: En el lugar hay áreas verdes, jardín, cancha de futbol, hamacas, parqueo y salones para eventos privados.

Asimismo, para fechas especiales, como el Día del Amor y la Amistad, que está próximo a realizarse, ofrecen paquetes para las parejas, que incluyen hospedaje, cena, decoraciones especiales y mucho más.

¿Cómo llegar?

En auto particular

Conduce por la CA-9 en dirección al oriente hasta llegar a Gualán. Al entrar al municipio, debes dirigirte hacia la Calzada Reino de España.

El turicentro se encuentra pasando el Colegio San José.

Puedes buscar el lugar exacto en Google Maps o Waze como "Hotel y Restaurante Las Palmas Gualán".

En transporte público