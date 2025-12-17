"Lupillo" debe pagar Q40 mil en reparación digna

-

Lupillo fue condenado a 301 años de prisión por su implicación en la masacre de Salcajá, este miércoles, el Tribunal que lo sentenció, le ordenó el pago de Q40 mil aproximadamente.

Este 17 de diciembre se desarrolló la audiencia de reparación digna en contra de Mauro Gustavo López, más conocido como "Lupillo".

Hace dos días, el sujeto fue condenado a 301 años de prisión por varios asesinatos, y este jueves, el Miniterio Público pidió el pago de una reparación digna a favor de los familiares de las víctimas.

Sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo E, consideró que el MP no sustentó quienes eran dichos familiares, pues no fueron individualizadas, ni se presentaron al debate oral y público, por lo tanto, resolvió establecer una reparación digna a favor del Estado consistente en 10 salarios mínimos (unos Q40 mil).

Hoy se desarrolló audiencia de reparación digna, luego de la condena en contra de "Lupillo".



La condena

"Lupillo", fue encontrado culpable del asesinato de 11 personas, así como el plagio o secuestro de otra, por lo que el Tribunal de Mayor Riesgo E, dictó una sentencia condenatoria en su contra.

El acusado recibió una pena de 301 años de prisión y el pago de una multa de Q50 mil.

La condena en contra de "Lupillo" se centra en la masacre en Salcajá, Quetzaltenango, y otros hechos ocurridos en 2013 y fue capturado el pasado 20 de marzo de 2025 en la aldea San Ramón, La Montaña, en La Libertad, Huehuetenango.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto era uno de los 100 más buscados por la PNC.

Según las investigaciones, "Lupillo" formaría parte de la estructura criminal liderada por Eduardo Villatoro Cano, alias "Guayo Cano", un narcotraficante condenado en 2018 a más de 300 años de prisión.

A dicha estructura se le atribuye el asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil en Salcajá, un hecho que marcó un antes y un después en el combate al crimen organizado en el occidente del país.