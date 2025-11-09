Luto deportivo: El ciclista Celso Ajpacajá muere tras accidente de tránsito en Sololá

-

El ciclismo guatemalteco se viste de luto tras el accidente registrado en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, donde falleció Celso Ajpacajá Tax.

Un accidente de tránsito se registró este sábado 8 de noviembre, donde se reportó el fallecimiento del ciclista Celso Agutín Ajpacajá Tax.

Según versiones preliminares, se transitaba en su vehículo de dos ruedas en jurisdicción del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, cuando colisionó con un picop y cayó en un barranco.

Celso Ajpacajá era un reconocido ciclista y entrenador del mismo deporte. (Foto: redes sociales)

Celso, era hermano del también ciclista Aflredo Ajpacajá, quienes son originarios de la comunidad de Barraneché, en Totonicapán.

Actualmente, Celso se desempañaba como entrenador del equipo de ciclismo Team Copeba Muni Toto.

Alfredo, su hermano, publicó en su página de Facebook: "Hermano, gracias por todas las palabras en estos últimos días para verme siempre de pie, siempre creíste en mi y por ti seguiré adelante, me ganaste la última carrera".

Uno de los momentos más memorables que se recuerda de ambos es en la tercera etapa A de la Vuelta Ciclística 2017, cuando Alfredo quedó en primer lugar y Celso en segundo.