Macaulay Culkin quiere hacer una secuela de "Mi pobre angelito"

El actor explicó que su personaje intentaría reconectar con su hijo mediante la trama.

Durante su más reciente parada de su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, el actor ha confesado que desde hace tiempo tiene una idea de cómo continuar la historia de la cinta navideña que lo catapultó a la fama.

El actor reveló que imagina una historia donde su propio hijo le pone trampas. (Foto: X)

La propuesta de Macaulay Culkin para continuar la historia de Mi pobre angelito con un nuevo protagonista es reemplazar a los ladrones por él, en una lucha contra su propio hijo para volver a entrar en casa durante las fiestas.

La idea del actor explora una relación fracturada entre padre e hijo. (Foto: X)

"Se me ocurrió una idea. O soy viudo o divorciado. Estoy criando a mi hijo, pero por el trabajo no le presto suficiente atención. El niño está enfadado conmigo y luego me quedo fuera de mi casa. El niño no me deja entrar y es él quien me pone trampas", comenta Culkin.

Culkin sugiere una versión más emocional del clásico navideño. (Foto: X)

"La casa es una especie de metáfora de nuestra relación y mi personaje tiene que volver a entrar en el corazón del hijo", detalla Macaulay sobre el mensaje que tendría la cinta para la audiencia.

Por el momento no se está desarrollando una secuela del filme, pero las palabras del actor abren la posibilidad a que se haga realidad.