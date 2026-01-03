Macron celebra en redes sociales la captura de Nicolás Maduro

-

El mandatario francés pide una transición democrática en Venezuela.

El presidente de Francia Emmanuel Macron, afirmó este sábado que el pueblo venezolano "está hoy liberado de la dictadura" de Nicolás Maduro, en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, en el que celebró lo que describió como la captura del mandatario venezolano.

En su publicación, el jefe de Estado francés sostuvo que Maduro "confiscó el poder y pisoteó las libertades fundamentales", lo que, a su juicio, constituyó una grave afrenta contra la dignidad del pueblo de Venezuela.

Macron señaló que los acontecimientos abren una nueva etapa política que debe encaminarse de manera pacífica y democrática, respetando la voluntad popular.

Macron expresó además su deseo de que Edmundo González Urrutia, a quien identificó como presidente electo en 2024, pueda conducir el proceso de transición "lo antes posible".

Según indicó, el Gobierno francés mantiene conversaciones con socios de la región para dar seguimiento a la situación.

El mandatario subrayó que Francia se encuentra "plenamente movilizada y vigilante", especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos ante el escenario de incertidumbre que, afirmó, atraviesa Venezuela tras los hechos referidos.