Madre advierte sobre rara complicación que tuvo su hijo tras padecer Covid-19

Mónica Morton vivió un difícil momento luego de que su pequeño hijo, Mason, de 4 años estuviera a punto de morir por una rara complicación derivada del Covid-19.

Morton contó que ambos dieron positivo a fin del 2020, luego de pasar tiempo con una tía que había estado expuesta al virus.

Después de que ella se recuperara, su hijo comenzó tener síntomas como dolor de cuello y sarpullido en las manos.

"Primero, me decía: 'Mamá, me duele el cuello, me duele el cuello y noté una enorme erupción en todo su cuerpo y en las palmas de sus manos", dijo.

Al llevarlo al hospital el niño fue diagnosticado con síndrome inflamatorio multisistémico o MIS-C, asociado con Covid-19 que puede afectar el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro y los órganos gastrointestinales y es una rareza, por ello tuvieron que ponerle un ventilador, además tenía líquido alrededor del corazón y pulmones.

"Si hubiera sabido que el MIS-C existía lo habría traído ese primer día", afirmó, alertando a todos los padres a que tomen muy en serio cualquier síntoma fuera de lo común en este tiempo de pandemia.

"También es un recordatorio para mantener a nuestros bebés cerca de nosotros, la vida es demasiado corta y estos momentos con nuestros bebés son fugaces", agregó.