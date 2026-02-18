Madre deportada con bebé de 2 meses buscará refugio en Guatemala

-

La madre y sus dos hijos estuvieron alrededor de un mes detenidos y los deportaron de forma rápida el 17 de febrero.

OTRAS NOTICIAS: Identifican a enfermero hallado sin vida en hospital donde trabajaba

Una familia mexicana, deportada recientemente de Estados Unidos junto con su bebé Juan Nicolás, de solo 2 meses, estaría planeando viajar a Guatemala, de donde es originario el padre del pequeño, en busca de seguridad.

Según reportó Univisión+, Mireya López Sánchez migró con sus dos hijos menores de edad en busca de asilo. Aunque trató de hacerlo por la vía legal, afirmó que enviaron a los tres al centro de detención familiar en Dilley, Texas.

Ahí permanecieron alrededor de un mes, tiempo en que el bebé presentó problemas de salud, al punto de que tuvieron que trasladarlo a un hospital por dificultades respiratorias, a raíz de un cuadro de bronquitis.

Juan Nicolás padece bronquitis, cuyos síntomas se agravaron mientras estuvo en el centro de detención. (Foto: redes sociales)

El 17 de febrero, tan solo un día después de que el pequeño recibiera el alta médica, un juez ordenó la deportación de la familia, la cual se hizo efectiva en cuestión de horas. Univisión+ señaló que dejaron a los tres migrantes en la frontera mexicana, con el poco dinero que llevaban consigo.

Tras quedar incomunicados por varias horas, lograron contactar a periodistas y pasar la noche en un hotel. Sin embargo, allegados indicaron que no pueden permanecer en México porque huyeron previamente por motivos de seguridad.

La familia buscará migrar a Guatemala, de donde es originario el papá del bebé. (Foto: Diario Tiempo)

En ese sentido, la periodista Lidia Terrazas, quien ha dado seguimiento al caso y quien habló en exclusiva con Mireya tras la deportación, ahora el plan es viajar a Guatemala, país de origen del padre del bebé, donde consideran que podrán vivir sin riesgos y comenzar de nuevo.

Por lo anterior, organizaciones han ayudado a la familia a abrir una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, para que puedan construir un mejor futuro y cuidar de Juan Nicolás, ya que aún tiene síntomas de bronquitis.

Reacciones oficiales

El congresista demócrata Joaquín Castro criticó la deportación de la familia y la calificó como "atroz", afirmando que buscará responsabilidades por el manejo del caso. Asimismo, señaló que su equipo mantendrá contacto con Mireya para tratar de darles apoyo.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió el proceso y aseguró que la familia recibió atención médica adecuada en todo momento.

Asimismo, en redes sociales, respondió a una publicación de Castro indicando que no se deportó al bebé, sino que la madre fue quien decidió mantenerlo en su custodia y que a ella se le expulsó por estar ilegalmente en EE. UU.

*Con información de Univisión+