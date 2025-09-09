Versión Impresa
Detienen a madre e hijas por trata de personas en Quetzaltenango

  • Por Susana Manai
09 de septiembre de 2025, 14:16
La investigación inició por la denuncia de una víctima menor de edad desde 2021. (Foto ilustrativa: istock)

Las capturadas estarían vinculadas a una banda criminal. 

Juana "N", de 55 años, junto a sus hijas Breny "N", de 33, y Glendy "N", de 35, fueron capturadas por agentes de la Comisaría 41 en la zona 3 de Quetzaltenango.

Las aprehensiones se realizaron en cumplimiento de órdenes giradas el 18 de julio por un juzgado de ese departamento, por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. 

(Foto: PNC)
Las autoridades indicaron que las detenidas estarían relacionadas con la estructura criminal denominada "Los Tunecos".

Esta organización fue objeto de un operativo el 30 de julio en Suchitepéquez, en el que la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) arrestó a 10 de sus presuntos integrantes.

El proceso inició tras una denuncia presentada en 2021, en la que la víctima fue una menor de edad. 

Además, se confirmó que Breny "N" tiene un antecedente por el delito de escándalo.

