Madre de Ellie Samara rompe el silencio tras quedar ligada a proceso

Luego de ser ligada a proceso, la madre de Ellie decidió romper el silencio sobre lo que ocurrió este trágico día.

La madre de Ellie Samara quedó ligada a proceso por el delito de abandono de niños y personas desvalidas.

Según el Ministerio Público (MP), la mujer recibió medidas sustitutivas y estará bajo arresto domiciliario.

Además, no podrá salir del país sin autorización judicial y deberá presentarse cada 15 días al Juzgado de Paz de Gualán para firmar.

"No me voy a callar"

La madre de la pequeña rompió el silencio luego de que el Ministerio Público (MP) diera a conocer detalles de la reciente audiencia en donde quedó ligada a proceso.

De igual manera hizo un llamado fuerte a la entidad para que analicen el caso.

"Quiero aclarar un poco sobre el delito del que se me está acusando. El abandono no es simplemente que no estuve allí. Es perder de vista a un hijo en cuestión de segundos, como fue mi caso. Ellie corría en el corredor de la casa, mientras yo comía. Fue en un segundo que quité la vista y desapareció", empieza aclarando.

"Falta la verdad, la verdad es ¿cómo sale la niña de la casa?, ¿cómo aparece a 180 kilómetros de la casa? Ahora que se agarren, por qué hablaré las cosas como están. Yo no tengo nada que ocultar, he cooperado con ellos", afirma la madre.

Además, asegura que el MP no quiere ejercer, no está siendo objetivo ni quiere seguir con el caso.

Según la madre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) asegura que la niña nunca cayó, que no hay rasgos ni ningún indicio que compruebe que la menor haya caído.

"Solo queremos que la verdad salga a luz y que se haga justicia. Yo he dado la cara siempre", dijo.

Mira aquí el video completo:

@dori459 ASÍ ESTÁN MANEJANDO LAS COSAS LOS DEL MP. VOY A LEVANTAR LA VOZ QUEREMOS JUSTA JUSTICIA ELLIE SAMARA BATRES BARRIENTOS ♬ sonido original - Doris

El día de la tragedia

El pasado 3 de julio de 2022 se confirmó la desaparición de Ellie Samara Batres Barrientos, una niña de tan solo 6 años con indicios clínicos de trastorno del espectro autista.

La menor fue vista por última vez cuando se encontraba en su vivienda y dos días más tarde fue localizada sin vida en el río Motagua, aldea El Quetzalito, Puerto Barrios, Izabal.

El Inacif informó que la causa de muerte de Ellie Samara fue asfixia por sumersión y que le habían realizado el protocolo de femicidio y Minessota.