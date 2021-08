Maestro de música guatemalteco causa sensación en Youtube con sus tutoriales

El profesor guatemalteco Pedro Morales es la sensación en Youtube gracias a su dinámica educativa, así logró obtener una placa para celebrar a sus 100 mil suscriptores.

Sus prácticos videos para aprender a dominar la flauta y conocer más acerca de la música lo han llevado a ser una celebridad en las redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Profesor Pedro Morales (@pedrovenclass)

Pedro Amílcar Morales Andrino imparte clases de música en el Colegio Internacional Montessori de la ciudad de Guatemala y fue reconocido como "Maestro 100 puntos".

Recibió el galardón "Más allá del deber" otorgado por la Municipalidad de Guatemala y también fue destacado como "Vecino distinguido" por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula por compartir su metodología sin egoísmo apoyado de la tecnología.

@pedroven YO SOY PURO GUATEMALTECO - EL GRITO ##guatemala ##viral ##flauta ##viraL ##parati ##fy ##paratii ##foryou ##heartbreak ##music ##edit ##1 ##fypシ ##cover ♬ sonido original - Pedro Morales

Soy502 conversó con el educador quien contó cómo se inspiró a abrir dos canales en Youtube: "Profesor Pedro Morales Tuto Flauta" y "El Profe Creativo".

"El canal del 'Profesor Pedro Morales Tuto Flauta' nació en 2008 por la necesidad de compartir los contenidos de clase con mis alumnos, como los archivos solían ser pesados por correo electrónico usaba Youtube para que ellos los tuvieran acceso y repasaran lo aprendido. Impartía flauta y lectura musical hasta que poco a poco, sin darme cuenta, empezó a viralizarse uno de mis videos y los nuevos suscriptores que se integraban al canal me hacían preguntas o sugerencias de cosas que querían aprender", explicó.

Cover de Dragon Ball. (Foto: Youtube)

"Empecé a complacerlos con más contenido y decidí aprender más de Youtube, así el canal cobró un gran giro, lo enfoqué específicamente en tutoriales de flauta dulce. Aquí explico las posiciones o digitalizaciones en la flauta y comparto notas musicales para que puedan utilizarlas en cualquier otro tipo de instrumento. ¿Por qué flauta dulce? porque a nivel mundial es uno de los instrumentos más accesibles y económicos", explicó.

"Los suscriptores me sugieren las melodías más virales que les gustaría aprender y yo las tomo, analizo la armonía, la melodía y luego comparto las notas para que las puedan tocar en sus instrumentos" concluyó.

Acerca del espacio "El profe creativo" dijo: "Como muchas personas, específicamente maestros, se suscribían a mi canal por la lectura musical, separé las clases y aquí agrupé temas como canciones infantiles y tutoriales de piano fácil, este canal inició en septiembre de 2016, aquí comparto contenido que funciona para personas de todas las edades, es material didáctico, lo ven muchos maestros y niños, mis propios alumnos del colegio lo miran" afirmó.

Pedro Morales enseña de manera amena música a los niños y jóvenes. (Foto: Youtube)

Como anécdota y con orgullo Pedro afirmó que el video más viral de este espacio es el de una composición de su autoría: "Uno de los videos virales del canal es una canción que hicimos junto a mis hijos, se llama 'Te amo papá' y actualmente tiene 1.2 millones de visitas, incluso muchos pequeños me han mostrado sus cóvers de la canción".

Además de Youtube, Morales también se ha hecho un lugar especial en TikTok, Instagram y Facebook.

Acerca de su sentir por el éxito de su canal dijo: "Me emociona y me siento muy motivado por compartir lo que sé acerca de música, notas musicales e ideas didácticas, me emociona saber que el contenido se replica a nivel nacional e internacional, continuaré haciéndolo para que más personas se enamoren y deseen dedicarse a estas hermosas profesiones, tanto la artística como la enseñanza".

También aconsejó: "A quienes decidan dedicarse a la docencia o a la educación musical, lo más importante es hacer las cosas con pasión, con amor, de manera desinteresara, porque todo lo demás vendrá por añadidura".

