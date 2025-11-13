El Secreto de "El Corazón de Oriente": Así nació Teculután en 1875

-

Teculután, conocido como El Corazón de Oriente, celebra su rica historia desde su fundación en 1875 por el presbítero José Inocente Cordón. Este municipio de Zacapa, que debe el origen de su nombre a la palabra náhuatl "tecolotl" (tecolote), logró su independencia de Usumatlán gracias a una solicitud aprobada por Justo Rufino Barrios.

Teculután, conocido como El Corazón de Oriente, fue fundado el 2 de abril de 1875 por el presbítero José Inocente Cordón, quien además construyó la primera iglesia.

Cordón, tras la construcción, trajo de España las imágenes de la Virgen de Candelaria y de Jesús Nazareno, para catolizar a los pobladores.

Existe la versión sobre el origen del nombre del municipio de Teculután, que podría provenir del nahuatl "tecolotl", que significa tecolote.

Este es el antiguo parque Justo Rufino Barrios. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Según el historiador y maestro jubilado, Mynor Paz, previo a la llegada de los españoles, el lugar era habitado por indígenas hablantes de náhoa, siendo los primeros originarios de la aldea Vega de Cobán; al formalizarse los españoles en la tierra, se dio la instrucción de que el pueblo debía estar bajo la jurisdicción de Usumatlán.

Agregó que Teculután se convirtió en independiente por el crecimiento poblacional y por la desaparición de la cabecera, fue así que se envió un requerimiento a Justo Rufino Barrios, en donde se explicaban las razones de la separación, solicitando su aprobación.

El museo arqueológico Vega de Cobán es un lugar visitado por muchas personas. (Foto: Wilder López/Colaborador)

"Barrios accedió a la petición y se acordó que, conforme a la ley, procedieran los habitantes de Teculután a elegir una municipalidad que ejerciera las funciones como independencia de Usumatlán", indicó el historiador.

La producción del municipio se basa principalmente en la siembra de maíz, frijol, tabaco, caña de azúcar, plátano y demás frutas, y productos propios del clima. También elaboran almidón, queso y crianza de ganado vacuno.

La cosecha de tabaco es una de las principales actividades de agricultura. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Jorge García, vecino, indicó que ha vivido muchos momentos en el municipio y ha visto como han cambiado las calles. "Hay edificios nuevos e industrias que han venido, también en el deporte he visto grandes hazañas de los tecolotes de Teculután y grandes personajes que tiene nuestro municipio", manifestó.

La conexión de Teculután con El Rancho es vital para el corredor logístico del oriente guatemalteco. Actualmente, se lleva a cabo un proyecto para ampliar el tramo a cuatro carriles, con una inversión de 175 millones de dólares.

Las personas implementan huertos familiares para salir adelante. (Foto: Wilder López/Colaborador)

El apodo "Corazón de Oriente" se refuerza con actividades culturales y deportivas. Recientemente se celebró la carrera 10K con este nombre y se conmemoró el aniversario 150 de su fundación, honrando la historia del municipio.

A nivel administrativo, Teculután refuerza su rol regional. Como parte del desarrollo, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) inauguró un Centro de Impresión para mejorar la emisión de documentos de identificación en la zona.