Reos que fabrican e instalan adoquines: el plan del Gobierno para las cárceles

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"Manos productivas" es el nombre del programa de reinserción laboral que pondrá en marcha el Ministerio de Gobernación en cuatro prisiones del país.

La fabricación de adoquines por privados de libertad, en una primera fase, y luego la instalación de estos por los mismos reos, es el lanzamiento del proyecto denominado "Manos productivas", que lanzó el Ministerio de Gobernación.

Al menos, esto fue lo que informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, durante la conferencia de prensa semanal llamada "La Ronda".

Villeda explicó que este proyecto es parte del programa de inserción laboral de los privados de libertad que permitirá acceder al régimen de libertad condicional.

Mencionó que dicho programa se pondrá en práctica en cuatros centros de detención, siendo éstos: Pavón, Pavoncito, Cantel y Canadá.

Expresó que, inicialmente, se contempla la fabricación de 800 adoquines diarios en cada centro para un total de 52,800 mensuales.

Agregó que este número podría aumentar cuando el programa esté en desarrollo en los cuatro centros de detención, lo que permitirá una producción mensual de 158,400 adoquines mensuales.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que iniciará un proyecto para la reinserción laboral de los privados de libertad denominado "Manos productivas" que consiste en la fabricación y colocación de adoquines. (Video: Wilder López/Soy502). pic.twitter.com/A0D8P6Vqbq — Cristobal Veliz (@cristoveliz) August 5, 2026

¿Cómo se seleccionarán?

Al ser consultado sobre quienes pueden ser parte de este programa, Villeda afirmó que los privados de libertad que entrarán a este proyecto serán seleccionados conforme a su perfil.

Señaló que, inicialmente, el programa arrancará con 36 reos que fabricarán y colocarán adoquines en un tramo de kilómetro y medio que tiene de distancia la calle que conduce hacia el centro de detención de Pavon, en Fraijanes.

Por aparte, indicó que los privados de libertad contarán con un uniforme especial y con grilletes.