El hombre que habría cometido un crimen en una finca de Villa Canales

Investigaciones por parte de las autoridades permitieron la captura del presunto terrorista responsable de un hecho armado y un asesinato.
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Durante un allanamiento realizado en la aldea Chichimecas, zona 3 de Villa Canales, se capturó a un hombre de 28 años, quien fue vinculado a un caso de asesinato.
Se trata de Cristian "N", quien es requerido por un juzgado del departamento de Guatemala.
Dicho operativo estuvo bajo coordinación de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el Ministerio Público (MP).
Sus antecedentes
Según las investigaciones, el detenido es un presunto integrante del grupo terrorista del barrio 18.
Además, la captura se realizó en seguimiento a un hecho armado y a la muerte de un hombre el 9 de junio, en una finca de la aldea Santa Elena Barrillas, Villa Canales.
Tras su captura, el hombre fue trasladado a torre de tribunales para esclarecer su situación penal.