Maluma y Susana Gómez serán padres por segunda vez

Desde una vida más tranquila y familiar Maluma celebra la llegada de su segundo hijo junto a su pareja Susana Gómez.
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El artista disfruta y anida con emoción en su hogar para la próxima venida de su bebé.
El pasado domingo, aprovechado el Día de la Madre, el cantante de 32 años anunció que será padre junto a su actual pareja, Susana Gómez de 33.
En sus redes sociales compartió una fotografía donde su hija mayor besa la barriga de su mamá.
Aprovechando este anuncio también compartió su nuevo sencillo llamado "Loco x volver".
Varios de sus compañeros de espectáculos le desearon lo mejor, entre ellos JBalvin y Prince Royce.
"Quisiera más hijos", respondió a la pregunta que se le hacía años atrás y entre risas dijo que "estaba practicando".
Así lo compartió: