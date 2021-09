Madre de niña coreana podría demandar por usar sus "stickers" en redes sociales

Rohee es una niña de Corea del Sur que en el 2019 se volvió famosa por sus gestos, los cuales se convirtieron rápidamente en "stickers" de WhatsApp. Sin embargo se ha conocido que su madre ya no quiere permitir el uso de sus fotografías sin permiso.

La menor tiene tan solo 4 años de edad y ya ha llegado a ser muy conocida en todo el mundo. Sus tiernos gestos la hicieron viral, al punto que sus "stickers" son de los más usados en WhatsApp.

Luego de ganar popularidad, la niña coreana creó una cuenta en Instagram, que ya ha acumulado casi un millón y medio de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 로희로미피치의꿈 (@jinmiran_)

En la cuenta de la menor aparece un mensaje presuntamente escrito por su madre, en el que aclara que no se puede tomar el material sin consentimiento. “Don’t copy and capture photos without permission” (No copie ni capture fotos sin permiso).

La cuenta de Rohee sigue abierta y mantiene las fotos públicas, pero tan pronto la niña coreana firme algún contrato publicitario, esto podría cambiar la configuración de su Instagram.