"¿Venís drogado o qué?" Mujer enfrenta a conductor que chocó su auto (video)

"¡Bajáte, andá ve mi carro!", gritaba la mujer enfurecida mientras estaba rodeada por varios motoristas.
OTRAS NOTICIAS: "¡Arriba Cabo Verde!" La euforia de los aficionados tras empate ante Uruguay (video)
Un percance vial se registró la tarde del domingo en la ruta Interamericana.
Según testigos, un motorista, que venía en una caravana, chocó el carro de una mujer, quien iba acompañada de sus hijas.
El momento se volvió tenso cuando la víctima, enfurecida, se bajó del auto y encaró al conductor a gritos, señalándolo de haberle causado daños a su auto.
"¿Venís drogado o qué?", "Vengo con mis hijas, bajáte, andá ve mi carro", le decía.
En cuestión de segundos, la mujer se vio rodeada del resto de motoristas, quienes solo intentaban calmarla.
Mira aquí el video:
Los domingos es habitual el paso de masivas caravanas de motociclistas que se dirigen hacia Tecpán o Antigua Guatemala.
Estos grupos han sido señalados en diversas ocasiones por realizar maniobras arriesgadas y circular a excesiva velocidad, lo que incrementa el riesgo de incidentes viales.