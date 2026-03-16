"Manchas" el perrito que asiste a las procesiones de Antigua Guatemala

Durante las actividades de cuaresma de este 2026 en Antigua Guatemala, un perrito se ha dado a conocer por no perderse ninguna procesión y acompañar a los devotos en el transcurso de la realización de alfombras y los recorridos de las andas.

Manchas se ha caracterizado por su personalidad curiosa y tranquila que termina encantando a locales y visitantes de la ciudad colonial.

Incluso se ha hecho popular que cada vez que lo ven por las calles o entre las personas que esperan su turno para cargar, le toman fotografías y aprovechan para acariciarlo.

Manchas se ha dado a conocer por acompañar a los devotos en vísperas de Semana Santa. (Foto: Redes Sociales)