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"Manchas" el perrito que asiste a las procesiones de Antigua Guatemala

  • Por Reychel Méndez
15 de marzo de 2026, 21:06
Manchas se ha dado a conocer por estar presente en distintas procesiones en la ciudad colonial. (Foto: Redes Sociales)

Manchas se ha dado a conocer por estar presente en distintas procesiones en la ciudad colonial. (Foto: Redes Sociales)

Con su espíritu curioso y su andar tranquilo, es conocido por no perderse las tradicionales procesiones.

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Durante las actividades de cuaresma de este 2026 en Antigua Guatemala, un perrito se ha dado a conocer por no perderse ninguna procesión y acompañar a los devotos en el transcurso de la realización de alfombras y los recorridos de las andas.

Manchas se ha caracterizado por su personalidad curiosa y tranquila que termina encantando a locales y visitantes de la ciudad colonial. 

Incluso se ha hecho popular que cada vez que lo ven por las calles o entre las personas que esperan su turno para cargar, le toman fotografías y aprovechan para acariciarlo. 

Manchas se ha dado a conocer por acompañar a los devotos en vísperas de Semana Santa. (Foto: Redes Sociales)
Manchas se ha dado a conocer por acompañar a los devotos en vísperas de Semana Santa. (Foto: Redes Sociales)

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