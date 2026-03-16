Piloto fallece al perder el control y estrellarse contra un poste

Un accidente de tránsito se reportó esta noche en la 0 calle y 5 avenida de la zona 11 de Mixco, en la colonia Colinas de Minerva, en donde un hombre murió.

El conductor de un vehículo de dos ruedas, perdió el control del mismo y terminó colisionando contra un poste del alumbrado público.

Tras unos minutos, elementos de Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar y evaluaron al hombre, determinado que había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Al lugar también se presentó la Policía Nacional Civil y acordonó el área para que se realicen las diligencias correspondientes.

Debido a lo ocurrido, el tránsito se ha vuelto lento, por lo que se recomienda buscar rutas alternas y conducir con precaución.

Bomberos Voluntarios determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. (Foto: CVB)