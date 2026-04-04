¡Está de vuelta! Así reapareció Manchas, el perrito de las procesiones

Manchas salió a ver procesiones con un encargado mientras se recupera su salud.
OTRAS NOTICIAS: "Manchas", el perrito de las procesiones, encuentra hogar temporal
El pasado Viernes Santo, creyentes y visitantes pudieron observar al famoso perrito "Manchas", tras varios días resguardado por el Refugio Sol y Luna debido a complicaciones de salud.
En los primeros días de la Semana Mayor habría sido rescatado ya que por las lluvias terminó empapado y enfermó. Este canino se ha popularizado ya que ha caminado junto a los Nazarenos, compartiendo con los fieles la devoción y fe en las calles de Antigua.
Luego de algunos tratamientos, fue albergado en un hogar temporal, donde sigue bajo observación para evaluar su evolución. En el video se puede observar que algunas personas se acercan a Manchas para acariciarlo y tomarle fotografías.