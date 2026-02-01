Manchester City y Aston Villa dejan que el líder Arsenal se escape

-

Gran fin de semana para el Arsenal: después de la victoria del líder el sábado en Leeds, sus perseguidores Manchester City (2º) y Aston Villa (3º) no pudieron ganar este domingo y los Gunners se escapan más al frente de la clasificación.

El City desaprovechó una ventaja de dos tantos para acabar empatando (2-2) en su visita al Tottenham y queda ahora descolgado a seis puntos del líder, mientras que al Aston Villa le fue peor, perdiendo en casa 1-0 con el Brentford, lo que le deja a siete unidades del primero y un punto por detrás del segundo.

El empate sabe en gran medida a derrota para el Manchester City, que al descanso se sentía ganador del partido, después de que el francés Rayan Cherki (minuto 11), que lleva cuatro tantos en los últimos seis partidos, y el recién llegado Antoine Semenyo (44') pusieran a los Sky Blues con una ventaja confortable.

El arquero Gianluigi Donnarumma apenas había tenido trabajo en la primera mitad, pero en la segunda se le acumuló la tarea ante la ofensiva del Tottenham.

El italiano reaccionó bien ante un intento peligroso de Destiny Udogie (51') y otro de Xavi Simons (75'), pero entre medias no pudo hacer nada ante los de Dominic Solanke (53' y 70'), que con un doblete puso el 2-2 definitivo en el marcador.

El segundo de sus goles fue de especial bella factura: el balón llegó a su espalda, en un centro desde la derecha, pero remató de tacón para superar a Donnarumma.

Six points between @Arsenal and @ManCity...



Four of the top six pick up big wins this weekend pic.twitter.com/mHyBdfonMS — Premier League (@premierleague) February 1, 2026

Sorpresa en Birmingham

Por su parte, el Aston Villa sufrió un frenazo inesperado en su propio estadio, donde el Brentford ganó 1-0 gracias a un gol del burkinés Dango Ouattara (45+1').

El partido deja además un sabor muy amargo para el Aston Villa, que jugó más de la mitad del encuentro con superioridad numérica, once contra diez, por la expulsión del visitante Kevin Schade en el 42'.

No solo el equipo de Unai Emery pierde el paso en la carrera por el título, sino que por el retrovisor empieza a ver a cinco puntos al Manchester United, que ganó in extremis 3-2 al Fulham y continúa cuarto, encadenando una tercera victoria desde que Michael Carrick asumió el puesto de técnico interino.

El United (ahora 41 puntos) había empezado el fin de semana en el cuarto puesto con 38, pero el sábado se vio provisionalmente en el sexto lugar por las victorias de Chelsea (40 puntos) y Liverpool (39).