La genialidad de Semenyo que consagró al Manchester City en la FA Cup

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Con un gol, regalo para la vista, de Antoine Semenyo en la segunda mitad, el Manchester City derrotó al Chelsea y se proclamó campeón de la FA Cup, en el estadio de Wembley, en Londres.

La derrota deja a los blues sin opciones de abrir sus vitrinas esta temporada y en una complicada situación liguera que podría cerrarle las puertas a disputar competición europea la próxima temporada.

Es el vigésimo título con el City para el técnico español Pep Guardiola y el segundo esta temporada, tras conquistar la Copa de la Liga y a la espera del desenlace de la Premier League, en pugna con el Arsenal cuando sólo quedan dos fechas para el final.

El técnico Pep Guardiola ganó su tercera FA Cup con el Manchester City. (Foto: AFP)

Gol icónico

El de Semenyo, de taquito ante más de 83 mil espectadores, quedará como uno de los goles icónicos de las finales de la FA Cup, como en el pasado hicieron jugadores como Ricky Villa, Michael Owen, Roberto Di Matteo o Steven Gerrard.

Haaland realizó un inteligente desmarque por el costado derecho del área del Chelsea y puso el balón atrás hacia Semenyo, que de tacón colocó con maestría su soberbia definición en el palo largo.

Se da la coincidencia que Semenyo, de 26 años, fichado por el City en enero procedente del Bournemouth, nacido a tiro de piedra de Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, en el oeste de Londres.

What a finish from Antoine Semenyo



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El cuadro celeste vuelve a hacerse con la Copa de Inglaterra, tres años después de su último triunfo en la competición y tras dos fracasos consecutivos en la final de las ediciones de 2024 (Manchester United) y 2025 (Crystal Palace).

Van por la Premier

Los citizens, inmersos en una racha de 21 partidos sin perder en competiciones domésticas, se quedarán a cinco puntos del líder Arsenal si los gunners vencen en casa al descendido Burnley el lunes.

Los hombres de Guardiola pueden recortar de nuevo la desventaja a dos puntos con una victoria en Bournemouth en su penúltimo partido de la temporada el martes.

Pero el Arsenal seguiría asegurándose su primer título inglés desde 2004 si gana en el campo del Palace el 24 de mayo.