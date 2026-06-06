Knicks vuelven a pegar como visitantes y se ponen 2-0 en las Finales contra Spurs

Los New York Knicks lograron este viernes un agónico triunfo 105-104 en la cancha de los San Antonio Spurs y tomaron una ventaja de 2-0 en el global de las Finales de la NBA, a solamente dos triunfos de su primer título desde 1973.
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La superestrella local Victor Wembanyama (29 puntos) falló un tiro sobre la bocina que sentenció el triunfo de los Knicks, que ahora hospedarán el tercer y cuarto duelo de la serie ante su público del Madison Square Garden.
El conjunto de "La Gran Manzana" tratará así de no ceder en su duela y coronarse por tercera ocasión en su historia, 53 años después del último título de NBA que conquistaron los neoyorquinos.
Por su parte, ahora, los Spurs necesitan una hazaña nunca vista en la NBA, ya que ningún equipo ha ganado unas Finales después de perder los dos primeros partidos como local. Los de Texas tendrán una utópica tarea, que arranca con robar, por lo menos, uno de los dos primeros duelos en Nueva York.